به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» توسط بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه در تالار همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

حجت الاسلام مهدی خداجویان مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی در چهارمین رویداد مقام مجنون که در تالار همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس برگزار شد گفت: جلسه امروز، انجام وظیفه‌ای است که بیست سال پیش، عزیزی بر عهده ما جوان‌ترها گذاشت. بیست سال قبل، در سال ۱۳۸۲، با تدابیر و اعتماد مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به همت حضرت حجت‌الاسلام خاموشی، «بنیاد دعبل» تأسیس شد. اکنون در بیست‌سالگی این بنیان مبارک، گرد هم آمده‌ایم تا یادآور شویم که در تمام این سال‌ها، وظیفه اصلی بنیاد، تکریم، تجلیل، احترام، ادب و تواضع در برابر پیشکسوتان، پیرغلامان، بزرگان صاحب‌نَفَس و خادمان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام بوده است.

وی افزود: مسیر طی‌شده در این دو دهه، با مدیریت‌های گوناگون از زمان حجت‌الاسلام خاموشی تا به امروز که حجت‌الاسلام قمی مسئولیت دارند همواره بر یک قاعده خدمت به پیرغلامان مکتب حسین علیه‌السلام استوار بوده است.

خداجویان با بیان اینکه پیرغلام، در نسبت با مولا تعریف می‌شود اظهار داشت: بنده نیز در این جایگاه، به اقتضای احترام، شما را «پیر طریقت» می‌خوانم؛ چرا که راه از شما آموختیم، شما دست ما را گرفتید، به مجالس بردید، ادب آموختید و ما را از حضور در این محافل نورانی بهره‌مند کردید. طی این سال‌ها، هر یک از مدیران بنیاد، به قدر فهم و شناخت خود، در مسیر خدمت به این عزیزان گام نهاده‌اند.

مدیر عامل بنیاد دعبل با اشاره به اینکه امروز برای چهارمین بار، در «مقام مجنون» گرد هم آمده‌ایم تا «نشان حبیب» را که به نام جناب حبیب‌بن‌مظاهر تقدیم می‌شود اعطا کنیم به عزیزانی که سال‌هاست حضور و نفسشان گرمابخش مجالس اباعبدالله الحسین علیه‌السلام بوده است ابراز کرد: امسال برای نخستین بار، «نشان وفا» را نیز اهدا خواهیم کرد. این نشان مخصوص افرادی است که گرچه در زیست‌بوم هیئت نیستند نه مداح، نه خادم هیئت، نه تبلیغ‌گر مستقیم اما با کار و تلاش خود، به این جریان خدمت کرده‌اند.

وی درباره فلسفه نشان وفا گفت: این نشان ممکن است به سیاست‌مداران، مدیران، جریان‌سازان فرهنگی و هنرمندانی تقدیم شود که در حوزه‌های غیر دینی، کاری دینی و مرتبط با جبهه حسین علیه‌السلام انجام داده‌اند؛ مانند شهرداری که برنامه‌ای دینی اجرا کرده، وزارت جهاد کشاورزی که حرکتی معنوی داشته، یا هنرمندی که به‌جای تولید آثار عاشقانه متداول، آلبومی مذهبی منتشر کرده، یا کارگردانی که فیلم یا سریالی با موضوع هیئت ساخته است.

خداجویان در خصوص. ویژگی مراسم اهدای نشان وفا اظهار داشت: برخلاف نشان حبیب که در حضور مسئولان و بزرگان صنف‌ها اهدا می‌شود، در اهدای نشان وفا، هیچ مسئول حکومتی بر روی سن نخواهد بود. این افتخار فقط از سوی پیرغلامان و پیشکسوتان هیئت به گیرندگان اهدا خواهد شد؛ عزیزانی که حضورشان مایه آبروی ماست و در جای‌جای این سالن حضور دارند.

