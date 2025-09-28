ماده ۲۳ پروژه سد «مشمپا» اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی طاهری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از تصویب ماده ۲۳ پروژه سد مشمپا و رفع یکی از موانع اصلی پیشروی این پروژه خبر داد و گفت: این اقدام را گامی مهم در تسهیل روند اجرایی و تحقق یکی از پروژههای حیاتی برای تأمین منابع آبی استان دانست.
وی در خصوص پروژه سد مشمپا اظهار کرد: پروژه سد مشمپا که در تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت استان زنجان از اهمیت ویژهای برخوردار است، تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
طاهری ادامه داد: یکی از موانع اصلی در ادامه روند اجرایی پروژه، نیاز به صدور مجدد مجوز ماده ۲۳ توسط سازمان برنامه و بودجه به دلیل تغییرات در حجم عملیات بود که با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای لازم، این مسئله برطرف شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: با تلاشهای مشترک وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای استان، مستندات فنی و تخصصی پروژه تکمیل شد و مجوزهای مربوطه از جمله مجوزهای پدافند غیرعامل و محیط زیست اخذ شد. خوشبختانه امروز، یکشنبه، این مجوز مهم به تصویب رسید و انتظار میرود در آینده نزدیک توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
وی همچنین به نقش مؤثر بخش خصوصی در پیشبرد این پروژه اشاره کرد و گفت: حجم مخزن سد مشمپا حدود ۳۵۰ میلیون متر مکعب برآورد شده است و بخش خصوصی با سرمایهگذاری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان و تخصیص ۲۰ میلیون متر مکعب از این مخزن، در اجرای این پروژه مشارکت کرده است. این سرمایهگذاری نشاندهنده اعتماد بخش خصوصی به چشمانداز روشن و آینده پایدار این پروژه است.
طاهری با تأکید بر اهمیت راهبردی این پروژه برای تأمین آب شرب و کشاورزی در استان زنجان، افزود: با بهرهبرداری از سد مشمپا، علاوه بر تأمین آب شرب پایدار برای شهر زنجان و بیش از ۱۰۰ روستا در منطقه زنجانرود، بخشهای کشاورزی و صنایع پاییندست نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و معیشتی منطقه خواهد داشت.
وی اظهار امیدواری کرد: با تأمین منابع مالی مناسب از سوی دولت و ادامه همکاریهای بخش خصوصی، عملیات اجرایی سد مشمپا و خطوط انتقال آب بهسرعت تکمیل شده و شاهد ارتقاء سطح امنیت آبی استان زنجان باشیم.
