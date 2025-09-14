صعود محمد نخودی به نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد به میزبانی کرواسی، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «میخایلوف» حریف اوکراینی خود رفت که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود نخودی تمام شد. بدین ترتیب او به مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی راه یافت.

نخودی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف میشل لابرویلا از پورتوریکو رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد. ماگومت اولویف از تاجیکستان و اسخربک گولایف از اسلواکی در گروه نخودی حضور دارند. احمد عثمانوف روس در آن‌سوی جدول حضور دارد.