۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

پیروزی قاطع امیرحسین فیروزپور و صعود به نیمه نهایی

امیرحسین فیروزپور کشتی‌گیر وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان به مرحله نیمه نهایی مسابقات کشتی قهرمانی جهان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تساکولوف از اسلواکی خود رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ به سود فیروزپور تمام شد. بدین ترتیب او به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با باتایف از بلغارستان کشتی گرفت. او در این دیدار با نتیجه ۷ بر صفر پیروز میدان شد و راهی یک چهارم نهایی شد.

امان اله گادجی ماگمدوف از روسیه در گروه فیروزپور قرار دارد و تا مرحله نیمه نهایی به نماینده کشورمان برخورد نخواهد کرد. دارن کوروگلیف از یونان و آرش یوشیدا از ژاپن در آن‌سوی جدول حضور دارند.

