  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

شکست سنگین یونس امامی مقابل کشتی‌گیر ژاپنی

شکست سنگین یونس امامی مقابل کشتی‌گیر ژاپنی

یونس امامی کشتی‌گیر وزن ۷۴ کیلوگرم کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل حریف سرسخت ژاپنی متحمل شکست سنگینی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یوکی تاکاهاشی از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۴ به سود کشتی‌گیر ژاپنی به پایان رسید. به این ترتیب یونس امامی باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر پیروز میدان شد. او در دور سوم به مصاف سنور دمیرتاش از ترکیه رفت. او در این دیدار مقابل حریف خود که عنوان سوم المپیک را در اختیار دارد، با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد.

کد خبر 6589367
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها