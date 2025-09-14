به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات جهانی کشتی آزاد کرواسی، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یوکی تاکاهاشی از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۴ به سود کشتی‌گیر ژاپنی به پایان رسید. به این ترتیب یونس امامی باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند به کار خود در گروه بازنده‌ها برای کسب مدال برنز ادامه دهد.

امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با هرایر علیخانیان از ارمنستان کشتی گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر پیروز میدان شد. او در دور سوم به مصاف سنور دمیرتاش از ترکیه رفت. او در این دیدار مقابل حریف خود که عنوان سوم المپیک را در اختیار دارد، با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد.