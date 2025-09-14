به گزارش خبرنگار مهر، کامران قاسمپور دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کشتی آزاد ۲۰۲۵ پس از کسب مدال برنز گفت: خدا را شکر دست خالی برنگشتم. شرمنده همه کسانی که به من محبت داشتند شدم. امیدوارم این مدال تا حدودی دل مردم ایران را شاد کرده باشد.
کامران قاسمپور در شرایطی به میدان رفت که طبق اعلام فدراسیون کشتی ۱۰ روز قبل از مسابقات جهانی به ویروس مبتلا شده بود و با تب ۴۰ درجه تمرین میکرد.
وی در واکنش به شرایط جسمانیاش قبل از مسابقات جهانی گفت: خیلی دوست ندارم در مورد این مسائل صحبت کنم چون شاید این تصور به وجود بیاید که دنبال بهانه هستم. اما خدا شاهد همه چیز است و میداند در چه شرایطی بودم و هستم. من زحمت خودم را میکشم وامیدوارم که بتوانم جبران کنم.
