کامران قاسمپور صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای فینال و رده‌بندی چهار وزن نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ شامگاه یکشنبه در زاگرب کرواسی برگزار شد. در در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور به مصاف موکول داهیا حریفی از هند رفت که در نهایت این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود نماینده ایران به پایان رسید و قاسمپور توانست به مدال برنز جهانی برسد.

کامران در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر موخامد عبداله یف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت.

وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر باتبیلگون نادامبات از مغولستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

قاسمپور در دور سوم با نتیجه ۵ بر ۴ از سد ابراهیم کادیف از روسیه گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. قاسم پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر مغلوب زاهد والنسیا از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت.

پس از اینکه حسن یزدانی به دلیل جراحی دوباره کتف حضور در مسابقات جهانی کشتی ۲۰۲۵ را از دست داد، با تصمیم کادر فنی کامران قاسمپور به وزن ۸۶ کیلوگرم آمد اما کامران در مرحله نیمه نهایی از پس والنسیا حریف آمریکایی خود که اتفاقاً شاگرد دیوید تیلور بود، نتوانست بربیاید و با شکست مقابل این حریف به دیدار رده بندی رفت.

مدال برنز کامران قاسمپور اولین مدال جهانی او در وزن ۸۶ کیلوگرم است.