شنیده شدن صدای انفجار شدید در «ایلات» اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صدای انفجاری شدید در ایلات اشغالی به گوش رسیده است.
رسانههای عبری گزارش دادند که پس از شنیده شدن صدای این انفجار آژیرهای خطر نیز به صدا در آمدهاند.
همچنین برخی رسانههای خبری از شنیده شدن صدای آژیر حمله به بندر اشغالی امالرشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر میدهند.
برخی منابع عبری نیز از شنیده شدن صدای انفجار شدید در اطراف فرودگاه رامون خبر دادند. آژیرها در نزدیکی این فرودگاه به صدا در آمده است.
رسانههای عبری گزارش دادند که در حال تلاش برای رهگیری ۳ فروند پهپاد یمنی هستند.
به نظر میرسد نیروهای یمنی پایگاه هوایی و فرودگاه رامون را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند. صهیونیستها از این پایگاه هوایی به یمن حمله میکنند.
رسانههای عبری از فرار شهرکنشینان صهیونیست به سوی پناهگاهها در پی شنیده شدن صدای آژیرهای خطر خبر دادند.
