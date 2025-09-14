به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی ارتش و نیروهای مسلح یمن گفت که نیروی هوایی با ۴ فروند پهپاد عملیاتی اهدافی در سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داد.
وی افزود که سه فروند از پهپادها فرودگاه رامون در منطقهام الرشراش را هدف قرار دادند و پهپاد چهارم یک هدف نظامی را در منطقه نقب در فلسطین اشغالی هدف گرفت. پهپادها در این عملیاتها به لطف خدا با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در ادامه گفت: تجاوز جنایتکارانه علیه ملت بزرگ ما، عزم آنها را تضعیف نخواهد کرد و اراده راسخ آنها را در هم نخواهد شکست.
وی تاکید کرد که یمن به وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود عمل میکند و با شجاعت از ملت فلسطین دفاع خواهد کرد.
سرتیپ سریع اظهار داشت: تمام تحرکات برای تضعیف موضع یمن در حمایت از مقاومت، همانند دفعات قبل شکست خواهد خورد.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که جنایات دشمن علیه ملت بزرگ یمن هرگز از عزم و اراده راسخ یمنیها نمیکاهد.
رسانههای عبری ساعتی قبل گزارش داده بودند که پس از شنیده شدن صدای انفجاری شدید در ایلات اشغالی، آژیرهای خطر به صدا در آمدهاند. همچنین برخی رسانههای خبری از شنیده شدن صدای آژیر حمله به بندر اشغالی امالرشراش در جنوب فلسطین اشغالی خبر دادند.
رسانههای عبری از شنیده شدن صدای انفجار شدید در اطراف فرودگاه رامون خبر داده بودند که پس از آن آژیرها در نزدیکی این فرودگاه به صدا در آمد.
