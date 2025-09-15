به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که حملات اسرائیل به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی در یمن به یک «الگوی ثابت» در حملات این رژیم تبدیل شده است.

نبنزیا اعلام کرد: اسرائیل در حال انجام اقدامات تلافی‌جویانه در یمن است که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان بی‌گناه منجر می‌شود.

به گفته نماینده روسیه، جامعه جهانی نیز این اقدامات را محکوم کرده و آنها را بخشی از یک روند گسترده‌تر فعالیت‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در منطقه دانسته است.

وی در پایان خطاب به تل‌آویو هشدار داد: اسرائیل باید بداند که تنها راه کاهش تنش در یمن، دریای سرخ و کل منطقه، برقراری آتش‌بس فوری و بدون شرط در نوار غزه است.