نماینده روسیه: حملات اسرائیل به غیرنظامیان الگوی ثابت تل‌آویو است

نماینده روسیه به حملات غیرقانونی و متجاوزانه اسرائیل به یمن اعتراض کرد و آن را الگوی ثابت رژیم تل آویو دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، «واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد که حملات اسرائیل به غیرنظامیان و مراکز غیرنظامی در یمن به یک «الگوی ثابت» در حملات این رژیم تبدیل شده است.

نبنزیا اعلام کرد: اسرائیل در حال انجام اقدامات تلافی‌جویانه در یمن است که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان بی‌گناه منجر می‌شود.

به گفته نماینده روسیه، جامعه جهانی نیز این اقدامات را محکوم کرده و آنها را بخشی از یک روند گسترده‌تر فعالیت‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در منطقه دانسته است.

وی در پایان خطاب به تل‌آویو هشدار داد: اسرائیل باید بداند که تنها راه کاهش تنش در یمن، دریای سرخ و کل منطقه، برقراری آتش‌بس فوری و بدون شرط در نوار غزه است.

