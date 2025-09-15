جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای شهرستان تفرش یک پزشک اطفال، یک پزشک بیهوشی همچنین یک متخصص داخلی در نظر گرفته شده و با چینش صحیح نیروها تلاش میکنیم از ظرفیت موجود به بهترین شکل بهره گیری کنیم.
وی با تأکید بر نظارت قوی بر مسئولان فنی داروخانهها افزود: استفاده از ظرفیت خیرین سلامت و برنامهریزی برای پرداختهای پرسنلی و افزایش مبلغ پرداختی پزشکان، هدفگذاری شده تا خدمات بهتری به مردم ارائه شود.
نظری ادامه داد: ضریب اشغال تختها در سال ۱۴۰۴ نشاندهنده افزایش ارائه خدمات به مردم است و تلاشها برای ارتقای بخش پرستاری و تأمین نیرو ادامه دارد، همچنین اعتباربخشی درجه یک بیمارستان والفجر تفرش نشاندهنده زحمات و اقدامات مؤثر مسئولان شهرستان است.
وی با اشاره به نیروی انسانی فوریتهای پزشکی گفت: از مجموع ۲۶۵ نیروی مورد نظر، اکنون ۱۳۵ نیروهای فوریتهای پزشکی جذب شده و کمبود نیرو در اورژانس اراک نیز وجود دارد.
نظری با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی جذب پزشک متخصص و ارتقای خدمات درمانی در تفرش
گفت: اولویت جذب نیروهای بومی و فراهم کردن امکاناتی است که ماندگاری نیروها در شهرستانها افزایش یابد.
نظری با قدردانی از تلاشهای رئیس و مسئولان شبکه تفرش بیان کرد: تلاشهای این پرسنل خدوم قابل تقدیر است و دانشگاه علوم پزشکی اراک به دنبال توسعه مستمر خدمات درمانی در این شهرستان خواهد بود.
سیتیاسکن بیمارستان والفجر تفرش به زودی وارد مدار خدمت میشود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سیتیاسکن بیمارستان والفجر تفرش با مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال و با حمایت خیران نیکاندیش سلامت، به زودی آماده ارائه خدمات به مردم شهرستان خواهد شد.
نظری گفت: این پروژه با پیگیریهای دانشگاه علوم پزشکی اراک و تلاشهای مسئولان شهرستان و شبکه بهداشت و درمان تفرش به مرحله نهایی رسیده و به زودی وارد مدار خدمت خواهد شد.
وی همچنین افزود: تجهیزات بخش ICU بیمارستان والفجر نیز به طور کامل آماده شده و ظرف روزهای آینده آماده خدمترسانی خواهد بود.
نظری تأکید کرد: حمایت خیران و همکاری مسئولان شهرستان تفرش، نقش مهمی در ارتقای زیرساختهای درمانی و ارائه خدمات سلامت به مردم این شهرستان دارد.
نظر شما