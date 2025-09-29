۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز دانشکده داروسازی اراک نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد نظری ظهر دوشنبه در نشست خبری ویژه همایش اقتصاد، صنعت و سلامت در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: همایش صنعت و سلامت با هدف تشویق فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در پروژههای درمانی و عمرانی برگزار میشود.
وی افزود: در این رویداد، ظرفیتهای هفت معاونت دانشگاه در قالب پنل تخصصی برای همکاری با صنعتگران معرفی خواهد شد.
نظری تصریح کرد: تکمیل طرحهای درمانی و آموزشی نیازمند همراهی بخش صنعت است و نمونههای موفق این همکاری در سالهای گذشته نشان داده که این مشارکت قابل اتکا و مؤثر است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای صنعتی استان مرکزی از توان بالایی جهت ایفای مسئولیتهای اجتماعی برخوردار هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: ساختمان دانشکده داروسازی اراک در دست آمادهسازی است و برای تکمیل و تجهیز آن ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که مشارکت صنایع میتواند نقش مهمی در تسریع روند بهرهبرداری از این پروژه ایفا کند.
وی گفت: از مهمترین اقدامات مشترک صنعت و سلامت در اراک میتوان به تکمیل فاز نیمهتمام بیمارستان آیتالله خوانساری، خرید دستگاه MRI برای بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و ارتقای تجهیزات بخش مغز و اعصاب با حمایت ۲۰ میلیارد ریالی صنایع اشاره کرد.
نظری افزود: سرمایهگذاری اتاق بازرگانی در پروژه پتاسکن و اخذ مجوز آن از دیگر طرحهای مشترک میان بخش سلامت و صنعت استان است که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.
وی سرمایهگذاری صنایع در تحقیقات پزشکی را اقدامی مؤثر دانست و تصریح کرد: این همکاری میتواند هم بهعنوان بخشی از مالیات رسمی واحدهای تولیدی استان مرکزی محاسبه شود و هم به ارتقای شاخصهای سلامت عمومی بینجامد.
