به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جواد نظری شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت روز پزشک و داروساز در اراک اظهار کرد: پزشکان و داروسازان ایرانی همواره در خط مقدم ایثار و خدمت به مردم بوده‌اند و باید از تلاش‌های آنان به‌طور ویژه قدردانی شود.

وی افزود: پزشکان و داروسازان ایرانی نه تنها در تاریخ پزشکی جهان جایگاهی برجسته دارند، بلکه در دوران‌های بحرانی و بحران‌های مختلف نیز همیشه در خط مقدم خدمت به مردم قرار داشته‌اند.

نظری با اشاره به تاریخ درخشان پزشکی ایران، به‌ویژه حکیم ابن سینا و زکریای رازی، تصریح کرد: در دوران‌های مختلف، جامعه پزشکی ایران نقشی برجسته در پیشرفت علمی و درمانی جهان ایفا کرده است.

وی ادامه داد: از دوران طلایی پزشکی اسلامی گرفته تا دوران معاصر، همواره شاهد ایثار و فداکاری‌های این قشر بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به ایثارگری‌های پزشکان در دوران جنگ تحمیلی گفت: در دوران دفاع مقدس، پزشکان و کادر درمانی حتی در نزدیک‌ترین جبهه‌ها در کنار رزمندگان ایستاده و با جانفشانی‌های خود از جان رزمندگان حفاظت کردند.

وی افزود: امروز نیز در بحران‌های مختلف، از جمله دوران کرونا و جنگ ۱۲ روزه پزشکان و کادر درمانی با فداکاری‌های مشابهی به نجات جان مردم پرداخته‌اند.

نظری تصریح کرد: در استان مرکزی، برای شکوفایی خدمات درمانی و علمی، نیازمند حمایت ویژه از جامعه پزشکی هستیم و باید فضای مناسبی برای ارتقا کیفیت خدمات درمانی ایجاد شود تا بتوانیم به مردم خدمات بهتری ارائه دهیم.

وی ادامه داد: با توجه به چالش‌ها و کمبودهای موجود در جامعه پزشکی، ضروری است که مسئولان از این قشر زحمتکش حمایت‌های بیشتری انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به آمار و دستاوردهای حوزه درمانی در استان گفت: استان مرکزی با بیش از سه هزار ۵۰۰ پزشک متخصص و عمومی، ۲۰۰ داروساز و ۱۵۰۰ پرستار در حال ارائه خدمات به مردم است.

وی افزود: این آمار نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه در بخش سلامت استان است، اما با توجه به نیازهای روزافزون، تقویت زیرساخت‌ها و امکانات بهداشتی ضروری به نظر می‌رسد..