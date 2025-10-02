به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح طرحهای شبکه بهداشت و درمان اراک اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای سطح دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی و پوشش جمعیتهای محلی راهاندازی شدهاند و سهم مهمی در ارتقای سلامت عمومی مردم خواهند داشت.
وی با اشاره به سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی در شبکه بهداشت و درمان اراک افزود: پایگاه سلامت فردوس با اعتبار ۵۱ میلیارد ریال اکنون خدمات خود را به جمعیت ۸ هزار و ۶۱۴ نفر ارائه میدهد.
نظری تصریح کرد: پایگاه سلامت مالک اشتر نیز با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد ریالی، خدمات بهداشتی را به ۱۹ هزار و ۷۱۶ نفر ارائه میکند.
وی ادامه داد: پایگاه سلامت مرزیجران با ۴۲ میلیارد ریال اعتبار، جمعیتی بالغ بر ۸ هزار و ۳۳۳ نفر و پایگاه سلامت فاطمه زهرا (س) با ۲۰ میلیارد ریال برای ۱۲ هزار و ۱۴۶ نفر به ارائه خدمات میپردازند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از راهاندازی مرکز خدمات جامع سلامت چهارده معصوم با سرمایهگذاری ۵۷ میلیارد ریال خبر داد و تاکید کرد: این مرکز هماکنون خدمات بهداشتی را به ۳۱ هزار و ۱۲۶ نفر ارائه میدهد.
وی گفت: مرکز و پایگاه سلامت امام حسین (ع) نیز با ۹۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد و جمعیتی بالغ بر ۳۱ هزار و ۵۷۴ نفر از خدمات آن بهرهمند میشوند.
نظری افزود: این طرحها بخشی از برنامههای گسترده دانشگاه علوم پزشکی اراک برای توسعه زیرساختهای بهداشتی و ارتقای سطح سلامت عمومی شهروندان است.
نظر شما