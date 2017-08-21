گلستان قهرمان مسابقات کبدی نوجوانان دختر کشور شد

اعظم مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان دختر کشور ظهر دوشنبه در کرج به پایان رسید و تیم گلستان موفق به کسب مقام قهرمانی این رقابت‌ها شد.

وی افزود: در دیدار نهایی این رقابت‌ها تیم‌های گلستان و تهران به مصاف یکدیگر رفتند که نیمه نخست این دیدار با برتری ۳۱ بر ۲۲ گلستان به پایان رسید و گلستانی‌ها در نهایت هم ۵۴ بر ۴۴ مقابل حریف پایتخت نشین خود پیروز شدند تا قهرمان نخستین دوره مسابقات کبدی نوجوانان دختر کشور شوند.

مقصودلو تصریح کرد: تیم‌های خراسان رضوی و قزوین هم با قبول شکست در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به عنوان سوم مشترک دست پیدا کردند.

وی یادآور شد: نخستین دوره مسابقات کبدی قهرمانی نوجوانان دختر کشور با حضور تیم‌های گلستان، فارس، البرز، همدان، تهران، مرکزی، اردبیل، ایلام، خراسان رضوی و قزوین در دو گروه پنج تیمی به میزبانی استان البرز در کرج برگزار شد.