به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس هاشمی عصرچهارشنبه در نشست مجمع انتخابات هیئت کونگ‌فو استان اردبیل اظهار داشت: هیئت کونگ‌فو اردبیل در حال حاضر در پایین جدول رده‌بندی فدراسیون قرار دارد و نیازمند یک تحول اساسی است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان، ورزشکاران و رسانه‌ها، افزود: از رئیس جدید هیئت انتظار می‌رود با استفاده از تجربیات پیشکسوتان و توانمندی‌های موجود، وضعیت کونگ‌فو استان را ارتقا دهد.

رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی، همچنین از اختصاص بودجه و تجهیزات ورزشی به هیئت کونگ‌فو اردبیل خبر داد و گفت: فدراسیون با جذب بودجه از وزارت نفت، تجهیزات کاملی را در اختیار تمامی استان‌ها از جمله اردبیل قرار داده است که باید در خانه کونگ‌فو و سالن‌های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، علما و قهرمانان ورزشی استان را لازمه توسعه این رشته دانست و تصریح کرد: جذب حداکثری ظرفیت‌های فرهنگی، نظامی و انتظامی می‌تواند نقش مهمی در رشد کونگ‌فو داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاق ورزشی و پرهیز از اختلافات، خاطرنشان کرد: یکی از استان‌ها به دلیل اختلافات داخلی، رئیس هیئت خود را از دست داد؛ لذا انتظار می‌رود رئیس جدید هیئت اردبیل با مدیریت صحیح از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

هاشمی‌منش در پایان با تأکید بر لزوم افزایش آمار ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه‌شده و برگزاری رویدادهای ورزشی متنوع، ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همدلی تمامی دست‌اندرکاران، هیئت کونگ‌فو اردبیل بتواند جایگاه شایسته‌ای در سطح کشور کسب کند.