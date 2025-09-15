به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی شطرنج پسران کشور در رده‌های سنی ۱۲ و ۱۸ سال، روز یکشنبه با حضور مسئولان استانی در سالن مجموعه ورزشی پیامبر اعظم (ص) قم رسماً آغاز شد.

آئین افتتاحیه این رقابت‌ها با نخستین حرکت مهره توسط حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان قم در بخش ۱۸ سال و ذاکری رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در بخش ۱۲ سال کلید خورد.

در این دوره ۱۶۰ شطرنج‌باز نخبه از سراسر کشور، از جمله ۳۵ نماینده استان قم، تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه در رقابتی ملی به مصاف یکدیگر می‌روند.

این رویداد، فرصتی ارزشمند برای کشف استعدادهای برتر و نمایش توانایی‌های نسل آینده شطرنج ایران به شمار می‌رود.

این مسابقات با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، هیئت شطرنج استان و فدراسیون شطرنج برگزار می‌شود.

سمانه سلیمانی، رئیس هیئت شطرنج قم و سرپرست کل مسابقات، مسئولیت مدیریت اجرایی رویداد را برعهده دارد.

برنامه افتتاحیه علاوه بر آغاز رسمی رقابت‌ها، با اجرای آیتم‌های فرهنگی همچون شعرخوانی، اجرای موسیقی، سرودهای ملی و مذهبی و گرامیداشت روز قم و هفته دفاع مقدس همراه بود.

حضور خانواده‌ها، پیشکسوتان و جمعی از ورزشکاران فضایی پرشور و متفاوت به این مراسم بخشید.