اهتمام صنعت پتروشیمی بر تأمین خوراک پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعید باغبانی مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره آخرین وضع تولید صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۴ با بیان اینکه عملکرد این صنعت با وجود وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نسبت به پارسال تفاوتی نداشته و قابل دفاع است، اظهار کرد: حدود ۳۲ میلیون تن محصول از ابتدای امسال تاکنون در این صنعت تولید شده که ۵.۵ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب شده است، همچنین بر اساس ۱۹ طرحی که در برنامه بهرهبرداری برای امسال قرار دارند که از بین آنها ۶ طرح تکمیل شده است، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به بیش از ۱۰۰ میلیون تن میرسد.
وی در زمینه برنامههای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای فعال کردن ۲۲ درصد ظرفیت خالی تولید در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: حدود ۲۲ میلیون تن از ظرفیت نصبشده صنعت در سال ۱۴۰۳ استفاده نشده که حدود ۷۰ درصد آن بهدلیل کمبود خوراک بوده است. اگر صنعت پتروشیمی بتواند تأمین خوراک را حل کند، قادر خواهد بود بخش قابل توجهی از ظرفیت خالی را بهکار گیرد. افزون بر این، حل مشکلات تجهیزاتی و فرآیندی و پایداری تولید نیز در فعال کردن ظرفیت تولید مؤثر است.
راهکارهای تأمین خوراک پایدار
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مشارکت در توسعه میدانهای بالادستی، جمعآوری گازهای مشعل و بهینهسازی مصرف سوخت را ازجمله راهحلهای رفع چالش تأمین خوراک صنعت پتروشیمی دانست و اظهار کرد: در زمینه حضور پتروشیمیها در توسعه میدانهای بالادستی، قرارداد پتروشیمی باختر و پتروفرهنگ در میدانهای بالادستی امضا شده است و در روزهای آینده تنفیذ میشود، همچنین در بخش جمعآوری گازهای مشعل نیز اقدامهای مطلوبی از سوی پتروشیمیها در حال انجام است. برای نمونه شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیجفارس در فاز نخست ۹۴ میلیون فوتمکعب در روز از محل گازهای مشعل جمعآوری کرده است.
باغبانی درباره مشارکت شرکتهای پتروشیمی در صرفهجویی گاز گفت: واحد بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پارسال موفق شد با تخصیص درآمد حاصل از فرهنگسازی و پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی، همسو با عمل به مسئولیتهای اجتماعی، تجهیزات با کیفیت بالاتری را در برخی نقاط کشور جایگزین کند. این اقدامها به کاهش مصرف و در نتیجه افزایش تولید در پتروشیمیهای زاگرس و پردیس منجر شد.
وی ادامه داد: اوراق ویژهای نیز برای مشارکت در طرح پویش کاهش ۱۰ درصدی وجود دارد که اگر شرکتهای پتروشیمی در این طرحها سرمایهگذاری کنند، میتوانند درصد بالایی از خوراک گازی خود را تأمین و در زمان محدودیتها استفاده کنند.
سرمایهگذاری در طرحهای کاهش مصرف گاز
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه گاز با قیمت پایین و بدون رعایت الگوی مصرف در دسترس مردم قرار دارد، اظهار کرد: بالاترین قیمت سوخت در کشور به خوراک پتروشیمیها اختصاص دارد و شرکتهای پتروشیمی میتوانند با انجام اقدامهای اصلاحی در بخشی که بهای کمتری برای گاز پرداخت میشود، گاز را به قیمت کمتری دریافت کنند.
باغبانی درباره برنامههای شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تداوم تولید پایدار پتروشیمیهای خوراک گازی در فصل زمستان با توجه به ناترازی انرژی گفت: یکی از برنامهها، استفاده از همین طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی است. افزون بر این، مذاکراتی برای اصلاح رویکرد دریافت گاز در فصل زمستان انجامشده که میتواند تأثیر بسیار زیادی در تأمین کمبود خوراک گازی فصل زمستان داشته باشد.
