ذخیره سازی 367 میلیون متر مکعب گاز پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت تولید گاز طبیعی و سایر محصولات گازی از فازهای مختلف میدان مشترک پارس جنوبی نشان می دهد از 14 سال گذشته تاکنون و با راه اندازی پالایشگاههای مختلف پارس جنوبی، بیش از 409 میلیارد متر مکعب گاز ترش از مخزن مشترک گازی با قطر برداشت شده است.

این میزان گاز طبیعی با فعالیت همزمان پنج پالایشگاه مستقل در عسلویه تولید شده است ضمن آنکه گاز تولیدی این پالایشگاهها به منظور تامین نیاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاهها به شبکه سراسری تزریق شده است.

از سوی دیگر در خرداد ماه هم چهار میلیارد و 299 میلیون متر مکعب گاز طبیعی پارس جنوبی فرآورش شده است، شیرین سازی این میزان گاز با وجود انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه پنجم مجتمع پالایشگاهی پارس جنوبی محقق شده است.

بررسی روند تولید میعانات گازی در فازهای مختلف پارس جنوبی هم حاکی از آن است که در سومین ماه فصل بهار بیش از هفت میلیون و 485 هزار بشکه میعانات گازی در مجتمع پالایشگاهی پارس جنوبی تولید شده است.

این در حالی است که خرداد ماه امسال 367 میلیون متر مکعب گازهای ترش این میدان مشترک با قطر به چاههای میدان نفتی آغاجاری از طریق خط لوله پنجم سراسری تزریق شده است.

در این مدت همچنین بیش از 245 میلیون متر مکعب گاز شیرین به پتروشیمی پارس ارسال شده است ضمن آنکه میزان تولید گاز مایع (پروپان) 63 هزار تن بوده و بیش از 38 هزار تن گاز مایع (بوتان) در پالایشگاههای پارس جنوبی تولید و صادر شده است.

خرداد ماه سالجاری حدود 24 هزار تن گوگرد در پالایشگاههای پارس جنوبی استخراج شده همچنین 73 هزار تن اتان تولیدی پالایشگاههای پارس جنوبی به عنوان خوراک به واحدهای پتروشیمی جم، آریا ساسول و مروارید تحویل شده است.

تولید روزانه 283 میلیون مترمکعب گاز از مخزن مشترک با قطر

از ابتدای سالجاری تا کنون به طور متوسط روزانه 283 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در مجتمع پالایشگاه‌های پارس جنوبی تولید شده است، از این میزان روزانه 175 میلیون متر مکعب گاز شیرین و 85 میلیون متر مکعب گاز ترش تولید و به شبکه سراسری تزریق شده است.

حجم تولید میعانات گازی گازهای پارس جنوبی از ابتدای امسال هم به طور متوسط 400 هزار بشکه در روز بوده است که پیش بینی می‌شود تا سه سال آینده با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز ترش و شیرین از این حوزه مشترک به بیش از 480 میلیون متر مکعب در روز افزایش یابد. بر این اساس ظرفیت تولید گاز شیرین فازهای پارس جنوبی تا سال 2015 میلادی به 325 میلیون متر مکعب و ظرفیت تولید گاز ترش به بیش از 104 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 4.5 میلیون متر مکعب گاز در مشعل‌های پالایشگاه‌های پارس جنوبی می‌سوزد که در طراحی پالایشگاه‌های جدید پارس جنوبی پیش بینی می‌شود میزان اتلاف گاز در مشعل‌ها به حداقل کاهش یابد.

به گزارش مهر، میدان گازی پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گازی جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس قرار دارد و یکی از اصلی‌ترین منابع انرژی کشور به شمار می‌رود.

مساحت این میدان گازی حدود 9 هزار و 700 کیلومتر مربع است که سهم متعلق به ایران سه هزار و 700 کیلومتر مربع وسعت دارد.



بر اساس برآوردهای انجام گرفته ذخیره گاز در بخش ایرانی این میدان 14 تریلیون متر مکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات گازی بوده که حدود هشت درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به 50 درصد از ذخایر گاز کشور را تشکیل می دهد.

