به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی روند مصرف گاز در ۳ مصرف‌کننده نخست کشور در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۸ شهریور نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با حدود یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون مترمکعب در رتبه نخست قرار دارند. پس از آن، بخش خانگی، تجاری و صنایع جز با بیش از یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون مترمکعب و صنایع عمده با حدود یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون مترمکعب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

شنبه، ۲۲ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۹۸.۳۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۹۹ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۷۲.۸۱ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف ۳ بخش در این روز ۶۳۹ میلیون و ۱۴۰ هزار مترمکعب بود.

یکشنبه، ۲۳ شهریور: مصرف نیروگاه‌ها به ۳۰۰.۹۶ میلیون مترمکعب رسید. صنایع عمده ۱۶۸.۳۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۷۸.۲۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۴۷ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

دوشنبه، ۲۴ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۸۴.۴۹ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۷.۱۴ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۸۲.۷۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. در مجموع ۶۳۴ میلیون و ۴۲۰ هزار مترمکعب گاز در این روز در این ۳ بخش مصرف شد.

سه‌شنبه، ۲۵ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۶۸.۵۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۶۶.۳۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۸۹.۵۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف روزانه این ۳ بخش به ۶۲۴ میلیون و ۵۱۰ هزار مترمکعب رسید.

چهارشنبه، ۲۶ شهریور: مصرف نیروگاه‌ها ۲۶۷.۸۵ میلیون مترمکعب ثبت شد. صنایع عمده ۱۷۱.۱۸ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۸۶.۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. در مجموع ۶۲۵ میلیون و ۵۳۰ هزار مترمکعب گاز در این روز مصرف شد.

پنج‌شنبه، ۲۷ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۶۶.۴۱ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۰.۷۰ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۸۶.۵۹ میلیون مترمکعب گاز دریافت کردند. مجموع مصرف روزانه به ۶۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید.

جمعه، ۲۸ شهریور: نیروگاه‌ها ۲۷۰.۹۴ میلیون مترمکعب، صنایع عمده ۱۷۲.۰۷ میلیون مترمکعب و بخش خانگی، تجاری و صنایع جز ۱۶۶.۵۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند. مجموع مصرف این روز ۶۰۹ میلیون و ۵۵۰ هزار مترمکعب ثبت شد.

نتایج مصرف گاز در هفته منتهی به ۲۸ شهریور نشان می‌دهد نیروگاه‌ها با میانگین روزانه حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گاز کشور هستند. در همین حال، نوسان مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز محسوس‌تر از صنایع عمده بوده و رکورد بالاترین مصرف روزانه این هفته در بخش خانگی و تجاری، به ثبت بیش از ۱۸۹ میلیون مترمکعب در روز سه‌شنبه اختصاص یافته است.