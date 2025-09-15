به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریفی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: افزایش موارد حیوانگزیدگی در سالهای اخیر زنگ خطر جدی برای شیوع بیماری هاری را به صدا درآورده است.
وی با اشاره به رشد جمعیت سگهای ولگرد و تماسهای انسانی با این حیوانات افزود: در صورت آلوده بودن حیوان به ویروس هاری، گازگرفتگی یا خراش میتواند بیماری را به انسان منتقل کند.
شریفی با بیان اینکه هاری یکی از خطرناکترین بیماریهای ویروسی قابل انتقال از حیوان به انسان است، تصریح کرد: این ویروس پس از بروز علائم بالینی هیچ درمانی ندارد و قربانی را به سرعت از پا درمیآورد.
وی تأکید کرد: شستوشوی سریع محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه و مراجعه فوری به مراکز درمانی برای دریافت واکسن و سرم تراپی، تنها راه پیشگیری از ابتلاء به این بیماری مرگبار است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هر ساله مواردی از ابتلاء به هاری انسانی در استان، بهویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهرها گزارش میشود. عامل اصلی این موارد، سگهای ولگردی هستند که بدون هیچگونه واکسیناسیون در سطح شهر رها شدهاند و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز نیز با هشدار نسبت به تغذیه سگهای ولگرد توسط شهروندان گفت: این اقدام باعث افزایش جمعیت سگها و ورود آنها از حاشیه به داخل شهر شده و احتمال گزش انسانها را بالا برده است.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: سگهای بلاصاحب و ولگرد نهتنها سلامت جسمی بلکه روانی شهروندان را تهدید میکنند. کنترل و ساماندهی این حیوانات باید در اولویت کاری شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای مسئول قرار گیرد.
وی هشدار داد: عدم کنترل جمعیت سگهای ولگرد میتواند علاوه بر شیوع هاری، منجر به گسترش بیماریهایی نظیر کیست هیداتیک، لیشمانیوز و انواع بیماریهای پوستی شود.
