به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کمیته راهبری تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال ۱۴۰۴ و نوروز ۱۴۰۵ و خرمای ماه مبارک رمضان استان کرمانشاه صبح جمعه با حضور کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، صفایی مدیر تعاون روستایی استان، محمدپور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی، شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، عزیزی معاون برنامه‌ریزی سازمان جهاد کشاورزی، جوادی معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، آشتاب سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی، عزیزی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، سهرابی رئیس اداره بازرگانی تعاون روستایی، عظیمی مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های روستایی استان و جمعی از مدیران و مسئولان مرتبط در سالن جلسات شهیدان باقری سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در ابتدای جلسه کریمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اهمیت و ضرورت تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار شب عید، بر جذب تسهیلات لازم و تأمین میوه و خرمای مورد نیاز استان در موعد مقرر تأکید کرد.

در ادامه، صفایی مدیر تعاون روستایی استان گزارشی از عملکرد تعاون روستایی در تأمین و توزیع میوه تنظیم بازار شب عید سال‌های گذشته ارائه داد و دستورالعمل فنی و اجرایی طرح تنظیم بازار میوه نوروز ۱۴۰۵ و خرمای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری را تشریح کرد.

صفایی اظهار داشت: تعاون روستایی با تأمین میوه باکیفیت و توزیع آن با قیمت مناسب، نقش مهمی در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها در روزهای پایانی سال ایفا کرده و خوشبختانه این اقدام با رضایت مردم استان همراه بوده است.

در بخش پایانی جلسه، موضوعاتی از جمله تعیین مباشرین تأمین و توزیع میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان، تأمین منابع مالی لازم و میزان میوه و خرمای مورد نیاز استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.