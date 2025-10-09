تقویت همکاری تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرمراد مرادی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه و سیاوش سیفی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی در نظام مهندسی صبح پنجشنبه، با حضور در دفتر ایرج صفایی، مدیر تعاون روستایی استان، دیدار و گفتگو کردند.
ایرج صفایی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای گسترده شبکه تعاون روستایی، اظهار داشت: شبکه تعاون روستایی یکی از بزرگترین نهادهای فعال در عرصه روستاهاست و نقش مؤثری در حمایت از کشاورزان و افزایش تولیدات بخش کشاورزی دارد. وی افزود: بهرهگیری از دانش روز و همکاری با نظام مهندسی کشاورزی، میتواند به ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار در این حوزه کمک کند.
در ادامه، پیرمراد مرادی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر دو مجموعه، خواستار استفاده از ظرفیت کارشناسان و اعضای نظام مهندسی در حوزههای تخصصی، آموزشی و طرحهای اجرایی بخش کشاورزی شد.
در پایان این دیدار مقرر شد بر اساس ضوابط موجود، همکاری مشترک میان دو نهاد در زمینه بهرهگیری از نیروهای متخصص و اجرای طرحهای علمی و فنی در بخش کشاورزی استان گسترش یابد.
نظر شما