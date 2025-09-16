نگاه تشکیلات قضایی به زندان تربیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین دوره مسابقه مهارت زندانیان استان با اشاره به رویکرد قوه‌قضاییه در توسعه برنامه‌های اصلاحی زندان و توجه به باز سازگاری زندانیان اظهار کرد: بخشنامه اخیر عفو مقام معظم رهبری نشان داد که فرصت‌آفرینی برای بازگشت شرافتمندانه زندانیان و دغدغه تحکیم بنیان خانواده آنان از اصول ساختاری نظام و نگاه مثبت مسئولین به بحث باز اجتماعی شدن زندانیان است.

وی حمایت همه‌جانبه دادستانی از توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی در زندان‌ها را یادآور شده، بر مراقبت پس از خروج و اقدامات در جهت باز اجتماعی شدن مددجویان با هم‌افزایی تمام دستگاه‌های مرتبط و جلب مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد.

گفتنی است؛ دادستان اردبیل در این مراسم، ۵ روز مرخصی تشویقی برای نفرات برگزیده مسابقات مهارت در نظر گرفت.

بازدید از پروژه‌های عمرانی در حال اجرا و همچنین ملاقات با تعدادی از زندانیان و بررسی درخواست‌های آنان، از جمله برنامه‌های دادستان در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقه مهارت زندانیان بود.