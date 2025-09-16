روزنامه البناء: تل آویو به دنبال جنگ داخلی در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی البناء با اشاره به اظهارات شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه امیر قطر مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال وارد کردن لبنان در جنگ داخلی است، به نقل از منابع مطلع نوشتند که این نشان دهنده حجم توطئه رژیم صهیونیستی علیه لبنان و امنیت، ثبات و اقتصاد آن از دههها پیش است.
این روزنامه میافزاید که در دوره کنونی لازم است که لبنانیها اعم از دولت، رؤسای سه گانه، ارتش، مردم و مقاومت، در یک صف واحد در برابر پروژههای صهیونیستی -آمریکایی قرار بگیرند که امنیت، ثبات، ثروت و موجودیت لبنان را هدف قرار داده است.
این گزارش میافزاید که دولت باید با درایت، حکمت و میهنپرستی کامل با پرونده سلاح مقاومت برخورد کند و در این زمینه به پروندههایی نظیر حفاظت از لبنان در برابر تجاوزات صهیونیستها، آزادسازی سرزمینهای اشغالی، بازگرداندن اسرا و مقابله با پروژه صهیونیستی برای اشغالگری در جنوب لبنان و انجام ترورهای روزانه توجه داشته باشد.
بنا بر این گزارش دولت لبنان باید مراقب دامی باشد که دشمن از طریق ایجاد فتنه بین لبنانیها با فشار آمریکا و عربستان سعودی به دنبال آن است و میخواهد کشور را در فتنهای داخلی گرفتار کند که اسرائیل به دنبال آن است.
منابع لبنانی از دولت و وزیر امور خارجه این کشور خواستند تا از تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر و قطعنامههای اجلاس سران عربی - اسلامی با تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای فشار بر رژیم صهیونیستی برای عقبنشینی کامل از جنوب و توقف تجاوز و بازگرداندن اسرا، استفاده کنند.
نظر شما