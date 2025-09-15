تجاوز مجدد اسرائیل به جنوب لبنان + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «اسپوتنیک» روسیه، منابع لبنانی گزارش دادند که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی ساعتی پیش منطقه «کِسار زعتر» در شهر النبطیه واقع در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادند.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای مدعی شد: در این حمله، یک مقر فرماندهی وابسته به حزب‌الله لبنان مورد هدف قرار گرفته است.

ارتش این رژیم مدعی شد حزب‌الله همچنان در تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های نظامی خود در مناطق مختلف لبنان است.

این حمله ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که در حمله پهپادی شامگاه امروز رژیم صهیونیستی به خودرویی در لبنان، یک نفر زخمی شده بود.

این حمله در شرایطی صورت می‌گیرد که طی روزهای گذشته رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس با لبنان، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را شدت داده است.