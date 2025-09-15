سخنان رئیس جمهور لبنان در اجلاس دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان در سخنانی در اجلاس دوحه گفت: هدف واقعی از تجاوز به دوحه، مفهوم میانجیگری و اصل حل مسائل از طریق گفتگو است.
وی افزود: من اینجا هستم تا بگویم که وضعیت پس از تجاوز به دوحه کاملا روشن شده و پاسخ به آن نیز باید به همان روشنی باشد.
رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: باید با موضعی واحد به نشستهای مجمع عمومی سازمان ملل برویم.
جوزف عون بیان کرد: به جهان بگوییم که ما آماده صلح مطابق با طرح صلح عربی هستیم که حمایت بینالمللی گستردهای یافته است.
