به گزارش خبرنگار مهر، گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با مشارکت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، نشست تخصصی «آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی مهریه» را برگزار می‌کند.

این برنامه با حضور حجت‌الاسلام دهقان، حجت‌الاسلام هدایت‌نیا و حجت‌الاسلام سجادی‌امین، و با دبیری علمی حجت‌الاسلام غلامی برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست سه‌شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و مکان آن سالن جلسات علامه، طبقه دوم، بلوک ۴ مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه است.

برگزارکنندگان این رویداد، هدف نشست را بررسی آسیب‌ها و ترمیم قوانین موجود در حوزه مهریه عنوان کرده‌اند؛ گامی که می‌تواند به استحکام بنیان خانواده و کاهش بحران‌های اجتماعی کمک کند.