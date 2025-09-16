  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

بررسی «آسیب‌شناسی قوانین مهریه» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

بررسی «آسیب‌شناسی قوانین مهریه» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

مرکز تحقیقات مجلس با همکاری معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، نشست هم‌اندیشی آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی آن را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با مشارکت معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه، نشست تخصصی «آسیب‌شناسی قوانین موجود و خلأهای قانونی در موضوع مهریه با تأکید بر تسهیل نقدبودگی مهریه» را برگزار می‌کند.

این برنامه با حضور حجت‌الاسلام دهقان، حجت‌الاسلام هدایت‌نیا و حجت‌الاسلام سجادی‌امین، و با دبیری علمی حجت‌الاسلام غلامی برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری نشست سه‌شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و مکان آن سالن جلسات علامه، طبقه دوم، بلوک ۴ مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه است.

برگزارکنندگان این رویداد، هدف نشست را بررسی آسیب‌ها و ترمیم قوانین موجود در حوزه مهریه عنوان کرده‌اند؛ گامی که می‌تواند به استحکام بنیان خانواده و کاهش بحران‌های اجتماعی کمک کند.

بررسی «آسیب‌شناسی قوانین مهریه» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه

کد خبر 6591258
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها