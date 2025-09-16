دریافت 3 MB
کد خبر 6591564
  1. فیلم
  2. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

حملات هوایی سنگین اسرائیل به غزه

حملات هوایی سنگین اسرائیل به غزه

حملات هوایی سنگین اسرائیل به غزه را در این ویدئو مشاهده نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید