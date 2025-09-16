  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

ادعای مسئول صهیونیست درباره نفوذ اشغالگران به عمق شهر غزه

در سایه آغاز رسمی تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به شهر غزه یک مسئول صهیونیست مدعی نفوذ اشغالگران به عمق این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رویترز به نقل از یک مسئول نظامی صهیونیست مدعی شد که نظامیان اشغالگر به صورت زمینی در حال نفوذ به عمق شهر غزه هستند.

از ساعتی قبل، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات گسترده را علیه شهر غزه آغاز کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حال تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله تل الهوی واقع در جنوب غرب شهر غزه هستند.

این حملات هوایی همزمان با حملات توپخانه ای گسترده رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

شبکه ۱۴ تلویزیون این رژیم به نقل از نتانیاهو قبل از ورود به جلسه دادگاهی اش گزارش داد که عملیات نظامی گسترده‌ای علیه شهر غزه آغاز شده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز رسماً از آغاز حمله زمینی به نوار غزه با یورش ۲ لشگر نظامی خبر داد.

