تحریم «محمود عباس» توسط آمریکا؛ سازشکاران چگونه منزوی شدند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا تصمیم گرفت پیش از اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شود، روادید اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین را لغو کند. با نگاهی به بیانیه وزارت خارجه آمریکا به نظر می‌رسد محکوم نکردن عملیات ۷ اکتبر و تروریستی ندانستن آن در تصمیم گیری روبیو تأثیر داشته است.

وزارت امور خارجه آمریکا در بخشی از بیانیه خود از تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی‌بخش فلسطین خواسته است پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی از جمله مراجعه به دادگاه کیفری بین‌المللی علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. همچنین مارکو روبیو مدعی شده است تشکیلات خودگردان فلسطین باید از تلاش برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین دست بردارد.

ترامپ با تحریم اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین نشان داد که خواستار طرح یک دولت یهودی در فلسطین اشغالی است نه «طرح دو دولتی» و کشور مستقل فلسطین. همچنین تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود محمود عباس به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند شعله اختلافات بین هم پیمانان عربی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی را روشن کند؛ زیرا، طرح دو دولتی و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین برای کشورهای عربی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، اهمیت دارد.

وزارت خارجه آمریکا با این تصمیم گیری یعنی تحریم اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین به صورت رسمی اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با طرح دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است؛ در صورتی که از سال ۱۹۹۱ توسط جورج بوش پدر طرح دو دولتی در کنگره ایالات متحده تصویب شد و در کنفرانس «مادرید» به عرضه گذاشته شد.

توافق «اسلو» نتیجه اولیه این طرح بود که بر اساس آن باید دو کشور فلسطینی و یهودی در سرزمین فلسطین تأسیس می‌شدند. بیل کلینتون نیز تا سال ۲۰۰۰ در «کمپ دیوید دوم» این طرح را پیگیری کرد. پس از کلینتون، طرح دو دولتی تا سال ۲۰۱۰ از سوی دولت‌های ایالات متحده که آخرین آن دولت باراک اوباما بود، پیگیری شد. اکنون ترامپ با تحریم اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین نشان داد که خواستار طرح یک دولت یهودی در فلسطین اشغالی است.

این اقدام وزارت خارجه آمریکا، مقابله پنهانی با کشورهای اروپایی است که می‌خواستند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند. ترامپ طرح دو دولتی را در «معامله قرن» کنار گذاشت و کنار گذاشتن این طرح باعث به وجود آمدن اختلاف بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده شد. جو بایدن با وجود اینکه در حوزه طرح دو دولتی کاری نکرد اما همچنان بر مذاکره بین محمود عباس و نتانیاهو تاکید داشت. او به دنبال باز کردن کنسولگری فلسطینی‌ها در شهر قدس بود که صهیونیست‌ها به شدت با آن مقابله کردند.

ایالات متحده بر اساس تصمیم وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تحریم محمود عباس و دیپلمات‌های فلسطینی، فلسطینی‌ها را در فلسطین صاحب حق نخواهد دانست. الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی به یک امر عادی و طبیعی تبدیل خواهد شد. اقدامات الحاق کرانه باختری و تخلیه جمعیت از نوار غزه رو به افزایش خواهد رفت.

اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» که نتانیاهو در یک ماه گذشته از آن صحبت کرده است می‌تواند از تبعات بلند مدت این اقدام مارکو روبیو باشد. طبق این تصمیم درگیری بین هم پیمانان غربی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی نیز تشدید خواهد شد. نتانیاهو وقتی طرح اسرائیل بزرگ را مطرح کرد کشورهای عربی به صورت قاطعانه در مقابل این طرح موضع گرفتند. اختلاف و درگیری نیز بین هم پیمانان غرب در منطقه غرب آسیا نیز به وقوع خواهد پیوست. کشورهای عربی که به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند برایشان طرح دو دولتی و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین مهم است.

انزوای سازش در فلسطین و تقویت مقاومت از پیامدهای مثبت تصمیم مارکو روبیو است. تحریم اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین، هم پیمانان آمریکا در عرصه سازش را که نوعی اختلاف در فلسطین به وجود آورده بودند، منزوی می‌کند. همچنین این تحریم بین کشورهای منطقه و افکار عمومی این گمان را به یقین می‌رساند که مذاکره با ایالات متحده و جریان سازش به نتیجه نرسیده و سازش و گفت و گو با ایالات متحده نتیجه بخش نیست. برای همگان اثبات می‌شود که تنها راه مقابله با رژیم صهیونیستی مقاومت است و آن‌ها که وارد عرصه مقاومت شده بودند، درست عمل کردند.