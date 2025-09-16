به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از آغاز تهاجم زمینی به شهر غزه خبر داد. روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با اعلام این مطلب ضمن بیان اینکه این عملیات مرحلهای و تدریجی خواهد بود، تاکید کرد که عملیات در حومه شهر آغاز شده است. جایی که ارتش اسرائیل در روزهای اخیر حملات خود را تشدید کرده و برجها را تخریب کرده است.
المیادین البته اعلام رسمی عملیات زمینی را فریب رسانهای دانسته و تاکید کرد که این حمله از هفتهها پیش با تهاجم به محلههای الصبره و الزیتون آغاز شده و اشغالگران قبل از عقبنشینی ارتش، این مناطق را ویران کردند. پس از این عقبنشینی، اشغالگران به جبالیا و النزله رفتند و سپس الصفطاوی را تخلیه کردند. اکنون نیز عملیات ارتش صهیونیستی در محلههای شیخ رضوان و ابو اسکندر فعالیت ادامه دارد.
بنا بر این گزارش ارتش صهیونیستی به پیشروی تدریجی خود ادامه میدهد و از تاکتیک فشار با آتش استفاده میکند، در همین راستا محلههای الزرقاء و النفق را با بمباران شدید و خشونتآمیز هدف قرار داده و برجهای مسکونی بلند را در هم کوبیده است.
محورهای پیشروی ارتش صهیونیستی
نیروهای ارتش صهیونیستی در حال حاضر در ۳ محور اصلی در داخل شهر غزه متمرکز هستند که عبارتست از:
اول: محله شیخ رضوان در شمال غربی غزه: ارتش اسرائیل در اطراف برکه شیخ رضوان حضور دارند و از مناطق جبالیا النزله و الزرقاء به این سمت پیشروی کردهاند. آنها به سیاست «جابجایی با آتش» پناه بردهاند و در مانور زمینی نیز به حرکت محدود با تانکها و خودروهای زرهی اکتفا کردهاند که هدف اصلی آنها فشار بر ساکنان برای مجبور کردن آنها به آوارگی است.
نظامیان صهیونیستی همچنین به استفاده از رباتهای بمبگذاری شده روی آوردهاند که از مواضع استقرار به جلو رانده شده و سپس منفجر میشوند تا تخریب گستردهای ایجاد کنند و به تسریع عملیات تخلیه کمک کند.
دوم: نوار ساحلی شمال غربی غزه: ارتش صهیونیستی پس از بستن گذرگاه زیکیم به صورت محدود وارد مناطق ساحلی شدند و عملیات بمباران شدید و مداوم را در محلههای الکرامه، السودانیه و المخابرات انجام داد. این مناطق شاهد بازگشت آوارگان بود، اما اشغالگران با زور و کشتار، آنها را دوباره تخلیه کردند.
ارتش در حال حاضر به تثبیت حضور خود در این منطقه از طریق آتش سنگین ادامه میدهد و حملات ارتش مناطق الکرامه، السودانیه، امن العام، مخابرات، المقوسی و حتی اردوگاه ساحلی را نیز شامل میشود.
سوم: جنوب تل الهوا در جنوب شهر غزه: از چند روز پیش، تانکهای اشغالگر صهیونیستی به اطراف پمپ بنزین النعیم در انتهای خیابان الدحدوح، نزدیک محور نتساریم پیشروی کردهاند.
ارتش صهیونیستی در این منطقه از همان روشی که در محله شیخ رضوان استفاده شد، بهره برده و با راندن تعداد زیادی از خودروهای زرهی بمبگذاری شده و انفجار همزمان آنها تخریب گستردهای را ایجاد کرده است.
پوشش آتش این نیروها به سمت خیابان ۸، میدان الخور، میدان الدحدوح، الشیخ عجلین و اطراف آن گسترش یافته است که باعث آوارگی گستردهای شده است.
جزئیات عملیات زمینی
المیادین توضیح میدهد که ارتش صهیونیستی در این سه منطقه به روش پیشروی تدریجی عمل کرده و با بمباران هوایی و توپخانهای شدید پشتیبانی میشود. به دلیل تخریب گسترده بیشتر ساختمانهای مسکونی، ساکنان به وضوح صدای خودروهای نظامی را در شب هنگام حرکت آنها میشنوند.
خروج گسترده شهروندان از غزه با تشدید حملات زمینی صهیونیستها از طریق خیابان الرشید ادامه داد و این محور به دلیل تراکم آوارگان، شاهد ترافیک سنگین است. با این حال، برآوردهای صهیونیستی نشان میدهد که بیش از ۸۵۰ هزار فلسطینی هنوز در داخل شهر هستند، بسیاری از آنها به دلیل نداشتن وسیله نقلیه یا هزینه سفر با بیماری و جراحات جنگی قادر به خروج از منطقه نیستند.
