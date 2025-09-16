وقوع ۸۵۰ حمله هوایی علیه شهر غزه طی روزهای گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نیروی هوایی این رژیم طی روزهای گذشته ۸۵۰ حمله علیه شهر غزه انجام داده است. این حملات برای زمینه سازی تجاوز زمینی علیه این منطقه صورت گرفته است.

در سایه آغاز رسمی تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به شهر غزه یک مسئول صهیونیست مدعی نفوذ اشغالگران به عمق این منطقه شد.

رویترز به نقل از یک مسئول نظامی صهیونیست مدعی شد که نظامیان اشغالگر به صورت زمینی در حال نفوذ به عمق شهر غزه هستند.

از ساعتی قبل، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات گسترده را علیه شهر غزه آغاز کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حال تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله تل الهوی واقع در جنوب غرب شهر غزه هستند.