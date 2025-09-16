  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

وقوع ۸۵۰ حمله هوایی علیه شهر غزه طی روزهای گذشته

وقوع ۸۵۰ حمله هوایی علیه شهر غزه طی روزهای گذشته

تلویزیون رژیم صهیونیستی از وقوع صدها حمله هوایی علیه شهر غزه طی روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نیروی هوایی این رژیم طی روزهای گذشته ۸۵۰ حمله علیه شهر غزه انجام داده است. این حملات برای زمینه سازی تجاوز زمینی علیه این منطقه صورت گرفته است.

در سایه آغاز رسمی تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به شهر غزه یک مسئول صهیونیست مدعی نفوذ اشغالگران به عمق این منطقه شد.

رویترز به نقل از یک مسئول نظامی صهیونیست مدعی شد که نظامیان اشغالگر به صورت زمینی در حال نفوذ به عمق شهر غزه هستند.

از ساعتی قبل، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی موج جدیدی از حملات گسترده را علیه شهر غزه آغاز کردند.

خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اشغالگران صهیونیست در حال تخریب ساختمان‌های مسکونی در محله تل الهوی واقع در جنوب غرب شهر غزه هستند.

کد خبر 6591443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها