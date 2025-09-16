به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویداد تفریحی، گردشگری و خانوادگی روز ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور علاقهمندان به طبیعت، ماجراجویی، خودرو و سفر خانوادگی از منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد تهران آغاز شده و پس از عبور از شهر کاشان تا متینآباد ادامه مییابد.
این رویداد با شعار ما با طبیعتیم و با هدف ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، توسعه گردشگری و سفرهای مسئولانه، معرفی ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی مسیر، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت بنیان خانوادهها در فضایی شاد و تفریحی طراحی شده است و روز ۱۸ مهر به کار خود پایان خواهد داد.
رالیهای گردشگری، برخلاف رالیهای سرعت، یک رویداد فرهنگی است که در آن شرکتکنندگان با استفاده از نقشههای مخصوص با رعایت کامل قوانین و مقررات، ضمن پیمودن مسیر تعیینشده، با جاذبههای طبیعی و تاریخی آشنا میشوند. این برنامه فرصتی برای تجربه متفاوت از سفر گروهی، ماجراجویی و معرفی ظرفیتهای گردشگری کشور و گسترش فرهنگ رانندگی ایمن است.
لازم به ذکر است که کارگاه آموزش نقشه خوانی و مسیریابی، پیش از برگزاری رالی با حضور اساتید و داوران این حوزه برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه رالی، ثبتنام شرکتکنندگان تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند برای حضور در این تور از طریق پایگاه اینترنتی www.taci.ir/rally اقدام و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن (هماهنگی) ۰۹۱۲۲۳۰۰۷۴۴ و (پشتیبانی) ۰۹۱۲۵۶۹۲۱۷۷ تماس حاصل کنند.
