به گزارش خبرگزاری مهر، رالی تور گردشگری «تهران–کاشان (متین‌آباد)» به منظور گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف ترویج فرهنگ سفر ایمن، مسئولانه و خانوادگی، صبح پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۷۵ دستگاه خودرو از شهرک اکباتان تهران آغاز شد و روز جمعه به کار خود پایان داد.

این رویداد گردشگری با حضور خانواده‌ها، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به سفرهای جاده‌ای، در راستای ترویج گردشگری زمینی، احترام به جوامع محلی و صیانت از بافت تاریخی و فرهنگی مناطق روستایی کشور برگزار شد.

شرکت‌کنندگان پس از حرکت رسمی در تهران، مسیر خود را به سمت استان اصفهان آغاز کردند تا در منطقه گردشگری متین‌آباد به‌عنوان یکی از مقاصد شناخته‌شده گردشگری طبیعی و کویری کشور گردهم آیند. این برنامه با همراهی تیم‌های پشتیبانی و حضور فعال کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اجرا شد.

در طول مسیر، رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و الگوی رانندگی ایمن مورد تأکید بود و گروه‌های شرکت‌کننده ضمن بهره‌مندی از مناظر طبیعی مسیر، در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مرتبط با گردشگری پایدار و مسئولانه مشارکت کردند.

این رالی تور علاوه بر جنبه‌ تفریحی و خانوادگی، نمادی از همبستگی، نشاط اجتماعی و تقویت روحیه سفر جمعی در جامعه ایرانی بود و فرصتی فراهم کرد تا نسل جوان گردشگران با اهمیت حفاظت از محیط زیست، میراث فرهنگی و تعامل مثبت با جوامع محلی بیشتر آشنا شوند.