به گزارش خبرگزاری مهر، رالی تور گردشگری از چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ به مدت دو روز با حضور ۳۱ دستگاه خودروی تاریخی و کلاسیک فولکس بیتل و مشارکت بیش از ۱۰۰ نفر از خانواده‌ها، علاقه‌مندان و فعالان حوزه گردشگری، سفر و خوراک از جمله بلاگرها و اینفلوئنسرها در مسیر تهران تا نوشهر اجرا خواهد شد.

در این رویداد، هر خودرو به‌عنوان «سفیر گردشگری یک استان» با نام همان استان و تصویر یکی از نمادهای فرهنگی یا تاریخی آن مزین خواهد شد تا جلوه‌ای از تنوع و غنای جاذبه‌های ایران را به نمایش بگذارد.

در رالی تور گردشگری «ایران باشکوه» که با رویکرد فرهنگی و تاریخی برگزار می‌شود، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متنوعی در طول مسیر تهران، چالوس، نوشهر و نور در نظر گرفته شده است. این حرکت نمادین فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بکر گردشگری شمال کشور و تقویت همبستگی و نشاط اجتماعی در میان خانواده‌ها خواهد بود.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی این رالی را در راستای اهداف توسعه گردشگری پایدار و ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و توسعه سفرهای مسئولانه طراحی و به‌عنوان یکی از رویدادهای ویژه هفته گردشگری ۱۴۰۴ اجرا خواهد کرد.