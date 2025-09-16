بازتاب نگارگری اصفهان در روایتی از رضا بدرالسماء

به گزارش خبرگزاری مهر، شانه بر گیسوی خورشید، چهارمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر»، روایتی است درباره زندگی و کارنامه هنری رضا بدرالسماء؛ نقاش و نگارگرِ برجسته اصفهانی که پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش میشود.
رضا عباسی، کارگردان این فیلم درباره شخصیت بدرالسماء گفت: وقتی با آثار و شخصیت هنری رضا بدرالسماء آشنا شدیم، روشن بود که با فردی روبهرو هستیم که سنت و مدرنیته را در آثارش بهگونهای بینظیر ترکیب کرده و هنر را به عرصهای برای بازتاب روح و فرهنگ ایرانی تبدیل کرده است. همین نکته، انگیزه اصلی ما برای ساخت مستندی درباره او شد.
وی ادامه داد: استاد بدرالسماء از نسلی از هنرمندان است که هرگز به خلق آثار سطحی اکتفا نکرده و با تلفیق تکنیکهای سنتی نگارگری ایرانی و هنر معاصر، مسیر تازهای در نقاشی باز کرده که نشاندهنده تأثیرگذاری او بر فضای هنری کشور است.
عباسی اظهار کرد: روایت زندگی بدرالسماء برای ما فرصتی بود تا لایههای کمتر دیدهشده شخصیت او را به تصویر بکشیم؛ هنرمندی که هنر را به مثابه ابزاری برای بازتاب فرهنگ، هویت و دغدغههای انسانی میبیند. همین نگاه باعث شد مستند از روایت خطی و ساده فراتر رود و به اثری تأملبرانگیز تبدیل شود.
کارگردان این مستند در ادامه گفت: استاد بدرالسماء هنرمندی فروتن است و کمتر تمایل دارد از زندگی شخصی و کارنامه هنری خود سخن بگوید. با این وصف به وضوح دیدیم که او در کنار مهارت فنی و خلاقیت، الگویی کمنظیر در فروتنی و پاسداری از میراث هنری و فرهنگی ایران است.
عباسی خاطرنشان کرد: ساخت مستند «شانه بر گیسوی خورشید» تجربهای آموزنده و الهامبخش بود. ما تلاش کردیم تصویری صادقانه از زندگی هنری و انسانی رضا بدرالسماء ارائه دهیم تا نسل جدید هنرمندان و علاقهمندان به هنر ایرانی بدانند که تعالی هنری جدا از فرهنگ، تاریخ و دغدغههای انسانی ممکن نیست.
وی در پایان گفت: امیدوارم تماشای این فیلم، یادآور جایگاه ارزشمند این استاد در هنر معاصر ایران و الهامبخش هنرمندان، دانشجویان و علاقهمندان به هنر نگارگری باشد؛ چه اینکه این استاد گرانقدر، نمونهای قابل توجه از پیوند هنر، اخلاق و فرهنگ است.
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک هنری و میراث فرهنگی بیست و شش چهره نامدار حوزه هنر و فرهنگ ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹:۰۰ و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پخش میشود.
