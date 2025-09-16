  1. دین و اندیشه
بازتاب نگارگری اصفهان در روایتی از رضا بدرالسماء

مستند «شانه بر گیسوی خورشید» زندگینامه و کارنامه هنری رضا بدرالسماء؛ نقاش و نگارگرِ برجسته اصفهانی است که پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شانه بر گیسوی خورشید، چهارمین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر»، روایتی است درباره زندگی و کارنامه هنری رضا بدرالسماء؛ نقاش و نگارگرِ برجسته اصفهانی که پنجشنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

رضا عباسی، کارگردان این فیلم درباره شخصیت بدرالسماء گفت: وقتی با آثار و شخصیت هنری رضا بدرالسماء آشنا شدیم، روشن بود که با فردی روبه‌رو هستیم که سنت و مدرنیته را در آثارش به‌گونه‌ای بی‌نظیر ترکیب کرده و هنر را به عرصه‌ای برای بازتاب روح و فرهنگ ایرانی تبدیل کرده است. همین نکته، انگیزه اصلی ما برای ساخت مستندی درباره او شد.

وی ادامه داد: استاد بدرالسماء از نسلی از هنرمندان است که هرگز به خلق آثار سطحی اکتفا نکرده و با تلفیق تکنیک‌های سنتی نگارگری ایرانی و هنر معاصر، مسیر تازه‌ای در نقاشی باز کرده که نشان‌دهنده تأثیرگذاری او بر فضای هنری کشور است.

عباسی اظهار کرد: روایت زندگی بدرالسماء برای ما فرصتی بود تا لایه‌های کمتر دیده‌شده شخصیت او را به تصویر بکشیم؛ هنرمندی که هنر را به مثابه ابزاری برای بازتاب فرهنگ، هویت و دغدغه‌های انسانی می‌بیند. همین نگاه باعث شد مستند از روایت خطی و ساده فراتر رود و به اثری تأمل‌برانگیز تبدیل شود.

کارگردان این مستند در ادامه گفت: استاد بدرالسماء هنرمندی فروتن است و کمتر تمایل دارد از زندگی شخصی و کارنامه هنری خود سخن بگوید. با این وصف به وضوح دیدیم که او در کنار مهارت فنی و خلاقیت، الگویی کم‌نظیر در فروتنی و پاسداری از میراث هنری و فرهنگی ایران است.

عباسی خاطرنشان کرد: ساخت مستند «شانه بر گیسوی خورشید» تجربه‌ای آموزنده و الهام‌بخش بود. ما تلاش کردیم تصویری صادقانه از زندگی هنری و انسانی رضا بدرالسماء ارائه دهیم تا نسل جدید هنرمندان و علاقه‌مندان به هنر ایرانی بدانند که تعالی هنری جدا از فرهنگ، تاریخ و دغدغه‌های انسانی ممکن نیست.

وی در پایان گفت: امیدوارم تماشای این فیلم، یادآور جایگاه ارزشمند این استاد در هنر معاصر ایران و الهام‌بخش هنرمندان، دانشجویان و علاقه‌مندان به هنر نگارگری باشد؛ چه اینکه این استاد گرانقدر، نمونه‌ای قابل توجه از پیوند هنر، اخلاق و فرهنگ است.

گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک هنری و میراث فرهنگی بیست و شش چهره نامدار حوزه هنر و فرهنگ ایران به تصویر کشیده می‌شود.

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹:۰۰ و تکرار آن جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

