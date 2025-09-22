نگاهی به زندگی نادرقلی نادری در مستند «رهرو قافله دل»

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «رهرو قافله دل» به زندگی و خدمات فرهنگی و قرآنی نادرقلی نادری رارانی، نویسنده، محقق و پژوهشگر برجسته اصفهانی میپردازد که پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
رضا عباسی، کارگردان این مستند درباره شخصیت نادری رارانی گفت: «استاد نادری رارانی یکی از محققان فرهنگی و قرآنی است که از دل یک خانواده کشاورز برخاست. او در سال ۱۳۱۷ در روستای راران چشم به جهان گشود؛ در خانوادهای که هیچکس باسواد نبود، اما عطش دانستن و عشق به قرآن او را از همان کودکی به مسیری متفاوت کشاند. شاید همین تضاد باعث شد که نادری بعدها عمر خود را وقف پژوهش و حفظ میراث مکتوب قرآنی کند.»
وی اضافه کرد: «او به دنبال علاقه قلبیاش رفت و به جمعآوری نسخههای خطی قرآن پرداخت. امروز بخشی از قدیمیترین قرآنهای نگارششده در قرون سوم و چهارم هجری در مجموعه او نگهداری میشود؛ آثاری که حتی در نمایشگاههای معتبر جهانی هم عرضه شدهاند. این عشق درونی بود که او را به دهها سفر علمی و فرهنگی به کشورهای مختلف کشاند؛ سفرهایی که ثمره آن هزاران عکس، سفرنامه و پژوهش ارزشمند است.»
عباسی ادامه داد: «یکی از نکات مهم درباره استاد نادری، حضور فعال او در عرصههای بینالمللی است. از سال ۱۳۷۳ تاکنون با سازمان جهانی یونسکو همکاری داشته و کتاب ارزشمند «پنج هزار سال تاریخ خط» به همت او و با حمایت یونسکو منتشر شده است؛ اثری که گنجینهای از سیر تحول خط و زبان در پنج هزار سال گذشته را در اختیار ما میگذارد. کمتر پژوهشگری با این دقت و وسعت به میراث خط و کتابت پرداخته است.»
او در ادامه اظهار کرد: «استاد نادری تأکید میکند که نبوغ انسان در سه چیز خلاصه میشود: علاقه، استعداد و امکانات؛ اما مهمترین عامل، خواستن است. شاید همه نابغه نباشند، اما اگر انسان تلاش کند میتواند در هر زمینهای صاحب دانش و تجربه شود. این نگاه الهامبخش برای جوانان امروز اهمیت زیادی دارد.»
عباسی در پایان با اشاره به ضرورت و اهمیت ساخت این فیلم گفت: «ساخت مستند درباره شخصیتهایی مثل استاد نادری رارانی، تنها روایت زندگی نیست؛ بلکه نوعی ادای دین به تلاشهای نسل پیشین است. استاد نادری میراثدار فرهنگ و هویت ماست. اگر امروز از او بگوییم، در واقع جوانان را به ریشههای فرهنگیشان وصل کردهایم. رهرو قافله دل ساخته شد تا نشان دهیم میتوان با عشق، تلاش و پیگیری، از مسیر ساده زندگی هم به قلههای رفیع علمی و فرهنگی رسید.»
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹ پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
نظر شما