به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین ضمن محکومکردن مجدد اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هستهای ایران، نسبت به تبعات هرگونه بیتفاوتی و بیعملی جامعه جهانی نسبت به این قانونشکنی واضح هشدار داد.
رضا نجفی طی سخنانی ذیل دستورکار پیشنهادی ایران در کنفرانس عمومی آژانس تحت عنوان «منع همه اشکال حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان آژانس»، از همه کشورهایی که با رویکردی مسئولانه، تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را محکوم کردند، از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تقدیر کرد و خواستار مواخذه و پاسخگوکردن آمریکا و رژیم صهیونیستی بهخاطر نقض فاحش قواعد حقوق بینالملل و رژیم منع اشاعه شد.
وی تاکید کرد: امروز جامعه بینالمللی با موضوعی بسیار خطیر روبهروست؛ باید پیام واضحی ارسال شود مبنی بر اینکه حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نه تنها نقض آشکار حقوق مشروع کشورها در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است، بلکه حملهای مستقیم به اعتبار نظام پادمان آژانس به شمار میرود.
سفیر کشورمان همچنین تصریح کرد: منشور ملل متحد به صراحت تهدید یا توسل به زور را منع کرده و هیچ تفسیری نمیتواند حملات از پیش طراحیشده علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان را توجیه کند. این اقدامات نقض آشکار قطعنامههای کنفرانس عمومی آژانس و همچنین کنفرانس بازنگری معاهده انپیتی در سال ۲۰۱۰ است که بر ممنوعیت حمله به چنین تأسیساتی تأکید کردهاند.
وی هشدار داد: بیعملی در برابر چنین تجاوزهایی به معنای بیطرفی نیست؛ بلکه موجب عادیسازی رفتارهای غیرقانونی و تشویق به تکرار آن خواهد شد. در چنین شرایطی، تأسیسات هستهای صلحآمیز به جای نماد شفافیت و اعتماد، به اهداف نظامی تبدیل میشوند و رژیم عدم اشاعه با تهدید جدی مواجه خواهد شد.
رضا نجفی همچنین در خصوص قطعنامه پیشنهادی ایران برای منع حمله به تاسیسات هستهای صلحآمیز کشورها گفت: تعدادی از کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه دارند، ضمن محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، در تماسهای جداگانه با ایران و دیگر بانیان قطعنامه اظهار داشتهاند که تحت فشار و تهدید شدید ایالات متحده قرار دارند تا به قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت ندهند.
وی افزود: این کشورها تصریح کردهاند که رأی ممتنع آنان بازتاب موضع واقعیشان نیست و از جمهوری اسلامی ایران اکیداً درخواست کردهاند که در مشورت با دیگر بانیان قطعنامه، اقدام مربوط به این قطعنامه به کنفرانس سال آینده موکول شود.
جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانیان قطعنامه (روسیه، چین، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس، ونزوئلا و زیمباوه) پس از انجام مشورتها و رایزنیهای لازم و با در نظر گرفتن ضرورت جلوگیری از تبدیل موضوع مهم و حساسی مانند ممنوعیت حمله علیه تأسیسات هستهای به ابزاری برای بازیهای سیاسی آمریکا، تصمیم گرفتند اقدام در خصوص قطعنامه پیشنهادی را به کنفرانس آتی موکول کنند.
نظر شما