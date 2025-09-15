به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک با ارسال نامهای رسمی به نشریه دانمارکی «کریستی داوبلادت» نسبت به سرمقاله اخیر این روزنامه که حمله غیرقانونی به تأسیسات هستهای کشورمان را «دستاورد» توصیف کرده بود، واکنش نشان داد و این اقدام رسانهای را «تجلیل خطرناک و غیرمسئولانه از تجاوز جنایتکارانه» دانست.
در این نامه خطاب به سردبیران نشریه دانمارکی آمده است: خشم و انزجار و ناباوری خود را در مورد توصیف اخیر نشریه شما از حمله نظامی غیرقانونی به تأسیسات هستهای کشورمان به عنوان "یک موفقیت و دستاورد بزرگ" برای دونالد ترامپ، اعلام می نمائیم. این روزنامهنگاری نیست؛ این یک تجلیل خطرناک و غیرمسئولانه از تجاوز جنایتکارانه است که آشکارا قوانین بینالمللی، حقایق اساسی و ایمنی انسان را نادیده میگیرد.
این نامه میافزاید: ستون سرمقاله شما در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ شهریور)، یک اقدام جنگی، یک حمله بیدلیل به زیرساختهای هستهای حفاظتشده را به عنوان یک دستاورد به رسمیت میشناسد. این یک قضاوت نادرست فاجعهبار است. اجازه دهید حقایقی را که روزنامه شما ترجیح داده است نادیده بگیرد، روشن سازیم:
نمایندگی کشورمان در این نامه سه نکته اساسی را مورد اشاره قرار داده است؛ نخست اینکه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو متعهد پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی)، همواره فعالیتهای صلحآمیز خود را تحت سختگیرانهترین رژیم نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیش برده و هیچ مدرکی دال بر انحراف برنامه هستهای به سمت اهداف تسلیحاتی وجود نداشته است.
دوم اینکه حمله نظامی اخیر یک اقدام یکجانبه و تجاوزکارانه بوده که منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض کرده است. سوم اینکه اعطای اعتبار به این اقدام، بهویژه شخص دونالد ترامپ، نوعی «بیاخلاقی بزدلانه» تلقی میشود زیرا این حمله نه در میدان نبرد بلکه از راه دور و با سلاحهای دوربرد صورت گرفت و جان شمار زیادی از غیرنظامیان را در معرض خطر فاجعهای هستهای قرار داد.
در ادامه نامه آمده است: «با مثبت جلوه دادن این تجاوز، روزنامه شما به مبلغ تجاوز تبدیل شده است. شما با رد نتایج تأیید شده بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به ملت ایران و بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی توهین کردهاید. شما نهادهای بینالمللی را که برای حفظ امنیت جهانی طراحی شدهاند، تضعیف کردهاید. وحشتناکتر از همه، شما بیاعتنایی سنگدلانهای نسبت به جانهایی که در معرض خطر پیامدهای رادیولوژیکی بالقوه این حملات قرار دارند، نشان دادهاید.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک تأکید کرده است که پاسخ درست به چنین حملاتی نه ستایش بلکه محکومیت جهانی و مطالبه پاسخگویی عاملان آن است. نمایندگی کشورمان همچنین از نشریه «کریستی داوبلادت» خواسته است بهمنظور حفظ شرافت روزنامهنگاری و رعایت انصاف، ضمن عذرخواهی رسمی، دیدگاه ایران را بهطور کامل و برجسته در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
نظر شما