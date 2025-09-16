  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

تکرار ادعاهای بی‌اساس آمریکا و فرانسه علیه ایران

تکرار ادعاهای بی‌اساس آمریکا و فرانسه علیه ایران

وزیران خارجه آمریکا و فرانسه در گفتگویی تلفنی ادعاهای بی‌اساس خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را بار دیگر تکرار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارک روبیو» وزیر امور خارجه این کشور و «ژان نوئل بارو» همتای فرانسوی او درباره مسائل مختلف از جمله ایران به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو و همتای فرانسوی او در این تماس تلفنی با تکرار ادعاهای خود در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران بر تعهد خود برای جلوگیری از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند.

این ادعای وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و انرژی هسته‌ای را صرفاً برای مقاصد صلح آمیز می‌خواهد. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرد که ایران دارای ابزار ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

کد خبر 6592080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها