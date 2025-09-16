به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارک روبیو» وزیر امور خارجه این کشور و «ژان نوئل بارو» همتای فرانسوی او درباره مسائل مختلف از جمله ایران به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو و همتای فرانسوی او در این تماس تلفنی با تکرار ادعاهای خود در خصوص برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران بر تعهد خود برای جلوگیری از توسعه یا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کردند.

این ادعای وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده که هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست و انرژی هسته‌ای را صرفاً برای مقاصد صلح آمیز می‌خواهد. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تاکید کرد که ایران دارای ابزار ساخت سلاح هسته‌ای نیست.