به گزارش خبرگزاری مهر، میثم نوروزیان، مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران با اعلام تحول در نگاه به مسئله حملونقل شهری، تأکید کرد: امروزه، ترافیک دیگر صرفاً یک چالش فنی نیست، بلکه به مسئلهای انسانی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و حتی محیط زیستی تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت مؤثر شهرهای امروز، بدون بهرهگیری از دادههای کلان، مدلسازیهای علمی و فناوریهای نوین، به واکنشی مقطعی در برابر بحرانها محدود خواهد شد، اظهار کرد: این همکاری، تلاشی برای عبور از رویکردهای سنتی و حرکت به سوی آیندهای پایدار و هوشمند است.
نوروزیان با بیان محورهای اصلی این همکاری، تحلیل عمیقتر الگوهای سفر، بازتعریف نقش حملونقل عمومی، استفاده از ظرفیتهای هوش مصنوعی و ارزیابی دقیق اثرات محیط زیستی را از جمله موضوعاتی برشمرد که در قالب این تعاملات دنبال خواهد شد و تصریح کرد: خروجی این فرآیند، میتواند در قالب مدلهای مفهومی، پایگاههای داده یکپارچه و نقشه راه جامع حملونقل شهری در اختیار مدیران شهری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در پایان خاطرنشان کرد: هدف این همکاری صرفاً حل مسئله ترافیک نیست، بلکه بازاندیشی در مفهوم حرکت، ایمنی و کیفیت زندگی شهری از جمله اهداف این اقدام مشترک است که تحقق آن میتواند گامی مؤثری در مسیر نیل به شهری هوشمند، ایمن و پایدار است.
