تحول در کنترل هوشمند ترافیک؛ از طرح «پلاک سوم» تا «خودروی متصل»

به گزارش خبرنگار مهر، طرح پلاک سوم که چند سال پیش با هدف ردیابی هوشمند وسایل نقلیه و افزایش کنترلهای الکترونیکی پلیس مطرح شد، قرار بود اطلاعات شناسایی خودروها را در قالب یک برچسب RFID در شیشه جلو نصب کند. این پلاک الکترونیکی میتوانست دادههایی همچون شماره پلاک، مشخصات فنی و سوابق تخلفات را بهصورت بیسیم به سامانههای پلیس ارسال کند.
اکنون با ورود فناوریهای پیشرفتهتر، «پلاک سوم» عملاً کنار گذاشته شده و تمرکز نهادهای مسئول از جمله پلیس راهور، به سمت «خودروی متصل» بهعنوان نسل جدید مدیریت هوشمند ناوگان و ترافیک تغییر یافته است.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحول رویکردها در حوزه کنترل ناوگان و ترافیک گفت: مفهوم پلاک سوم امروز دیگر موضوعیتی ندارد و جای خود را به فناوری روز، یعنی خودرو متصل داده است. با استفاده از این فناوری، امکان پایش و کنترل تمامی رفتارهای ترافیکی راننده و وضعیت خودرو فراهم میشود.
تجهیز ناوگان عمومی به خودرو متصل؛ آغاز تغییر بزرگ
وی افزود: نسل جدید خودروهای وارداتی و برخی تولیدات داخلی، هماکنون به قابلیت خودروی متصل مجهز هستند. تلاش ما این است که بهصورت گامبندیشده و طبق برنامه، ابتدا ناوگان عمومی حملونقل بار و مسافر را به این فناوری مجهز کنیم و بهمرور دیگر گروهها را نیز تحت پوشش قرار دهیم.
مصوبه رسمی شورای عالی ایمنی حملونقل
سردار حسینی خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه شورای عالی ایمنی حملونقل، تجهیز ناوگان به خودرو متصل به تصویب رسید و این موضوع به تأکید دولت نیز رسیده است. انشاءالله طبق زمانبندی مشخص، این طرح اجرایی خواهد شد.
گفتنی است؛ هر خودرویی که به اینترنت متصل باشد، خودروی متصل است. خودروی متصل همچنین قادر است تا اینترنت خود را با دستگاههای داخل و بیرون ماشین به اشتراک بگذارد و با سرویسها یا دستگاههای خارج از ماشین دیتا تبادل کند. خودروهای متصل همچنین میتوانند با درخواست راننده، اطلاعات لازم را دانلود کنند.
