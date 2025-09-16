  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

پیام شهردار تهران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران

شهردار تهران، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

پهلوانان دلاور تیم ملی کشتی آزاد ایران!

با درخشش بی مانندتان بر تشک‌های جهانی در قلب اروپا، پس از ۱۲ سال، بار دیگر نام پرافتخار ایران را بر قله افتخار نشاندید. ضربات برق‌آسا و فنون بی‌بدیل شما، چونان طوفانی سهمگین، حریفان را به زانو درآورد و غرور ملی را در دل‌هایمان شعله‌ور ساخت.

این قهرمانی، نه‌تنها مدال زرین بر سینه‌های شما، که تاج افتخاری بر پیشانی ملت بزرگ ایران است. روح پهلوان شهید ابراهیم هادی، آن دلاورمرد عرصه کشتی و ایثار، بی‌گمان امروز به شما می‌بالد و لبخند رضایتش آسمان را روشن ساخته است.

به آقای علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و آقای پژمان درستکار، سرمربی ارجمند تیم ملی، که با هدایت و درایت خود این حماسه را رقم زدند و همه شیرمردان تیم قبراق و سرحال کشتی آزاد، صمیمانه تبریک می‌گویم.

مردم پایتخت به شما دلیرمردان عرصه غیرت و جوانمردی و تمامی دست‌اندرکاران این موفقیت بزرگ افتخار می‌کنند. پاینده باد ایران اسلامی، جاویدان باد پهلوانان غیورش.

کد خبر 6591949

