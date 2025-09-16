کشف ۳ و نیم تن ماریجوانا در ایذه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایذه با انجام اقدامات اطلاعاتی از جابجایی و انتقال مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان دهدز مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با مشارکت پلیس شهرستان ایذه افراد مورد نظر را شناسایی و تحت کنترل اطلاعاتی و عملیاتی خود قرار دادند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: ماموران پلیس در دو عملیات و درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ، موفق به کشف سه تن و ۵۰۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع گل (ماریجوانا) و دستگیری دو سوداگر مرگ شدند.

این مقام انتظامی در ادامه بیان کرد: در این راستا یکی از همکاران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان ایذه به نام ستواندوم اصغر بندری دلی پس از اصابت گلوله از ناحیه شقیقه سر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با اشاره به اینکه تلاش برای دستگیری سرکرده باند مواد مخدر همچنان ادامه دارد، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی داده شدند.

وی تشریح کرد: به دلیل مشکل در انتقال و جابه جایی این حجم از مواد مکشوفه و صعب العبور بودن منطقه و مسیر تردد که فاقد هر نوع جاده ایی بود و نداشتن مکان مناسب برای انبار و نگهداری آن، پس از هماهنگی‌های قضایی با دادستان دادسرای عمومی شهرستان ایذه مواد مخدر مکشوفه با حضور فرماندهان و برخی مسئولان به طورکامل در همان مکان امحاء شد.