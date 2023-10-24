کشف ۱۳۸ کیلو تریاک در امیدیه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی با بیان اینکه مبارزه با عناصر توزیع مواد مخدر یکی از مهمترین اولویت‌های پلیس است، اظهار کرد: در راستای تداوم اجرای طرح‌های برخورد با عناصر اصلی تهیه، توزیع و ترانزیت موادمخدر، مأموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد افیونی به شهرستان امیدیه مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس با تسلط اطلاعاتی و اقدامات فنی در ورودی شهرستان امیدیه ۳ عضو باند قاچاق مواد مخدر را با ۲ دستگاه خودروی نیسان و پژو پارس شناسایی و طی عملیاتی منسجم و ضربتی آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروهای توقیفی ۱۳۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار میرفیضی با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، عنوان کرد: پلیس مقتدرانه با توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند، مقابله خواهد کرد.