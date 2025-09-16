توسعه مشاغل خانگی راهکاری موثر برای توانمندسازی بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی شامگاه سهشنبه در مراسم اهدای بستههای تحصیلی با تأکید بر اهمیت گسترش مشاغل خانگی، این رویکرد را راهکاری مؤثر برای توانمندسازی بانوان و سرپرستان خانوار عنوان کرد.
وی گفت: سرپرستان خانوار تا جایی که امکان دارد باید بتوانند در منزل مشغول به کار شوند تا بانوان در کنار مراقبت از فرزندان، نقش کارآفرین را نیز ایفا کنند.
وی اظهار داشت: توسعه مشاغل خانگی میتواند زمینه اشتغال پایدار برای خانوادهها فراهم کند و به ارتقا وضعیت معیشتی مددجویان کمک نماید.
وی افزود: حمایت تخصصی و حرفهای مددکاران شغلی از بانوان سرپرست خانوار ضروری است تا این مشاغل به موفقیت و پایداری برسند و اثرگذاری واقعی داشته باشند.
مدیر کل کمیته امداد مازندران همچنین به اهمیت آموزش مهارتهای فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: هدایت تحصیلی دانشآموزان به سمت هنرستانها و آموزش مهارتها، گامی اساسی در توانمندسازی جوانان و کاهش مشکلات اشتغال است.
در ادامه علی کشوری، نماینده مجلس، با قدردانی از تلاشهای کمیته امداد و خیرین، اظهار داشت: این کمکها به نیت مادر شهیدان کشوری انجام شده است که همواره پشتیبان نیازمندان بوده است.
وی بر لزوم گسترش مشاغل خانگی برای بانوان سرپرست خانوار تاکید کرد و افزود: حمایت مددکاران متخصص، لازمه موفقیت این طرحها است.
حجتالاسلام خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ نیز ضمن تقدیر از فعالیتهای کمیته امداد گفت: کمکهای این نهاد با رویکردی عاقلانه و منطقی به نیازمندان ارائه میشود و نقش مؤثری در ارتقا وضعیت اقشار محروم دارد.
نظر شما