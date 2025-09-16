  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۰۳

یمن: نتایج نشست دوحه ناامید کننده بود

یمن: نتایج نشست دوحه ناامید کننده بود

وزارت امور خارجه یمن نتایج نشست سران عربی - اسلامی در دوحه برای بررسی حمله اسرائیل به مذاکره کنندگان حماس را ناامید کننده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که نتایج نشست اضطراری سران کشورهای عربی - اسلامی که روز دوشنبه در دوحه برگزار شد، ناامید کننده بود و متناسب با آرمان‌ها و انتظارات ملت‌های عربی و اسلامی نبود.

این وزارتخانه افزود: ملت‌های عربی و اسلامی انتظار داشتند این اجلاس منجر به اتخاذ تصمیماتی قاطع از جمله قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم اشغالگر، فعال‌سازی تحریم‌های همه‌جانبه، شکستن محاصره تحمیل‌شده بر غزه و حمایت از پایداری ملت فلسطین و مجاهدان شجاع آن شود.

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: در همان زمانی که اجلاس دوحه در حال برگزاری بود، خون ملت فلسطین در غزه ریخته می‌شد و آمریکا پیامی آشکار مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی به این اجلاس ارسال کرد. پیش از آنکه جوهر تصمیمات اجلاس خشک شود، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات زمینی برای اشغال شهر غزه را آغاز کرد.

رژیم صهیونیستی سه شنبه هجدهم شهریور محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد. در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.

قطر پس از این حمله خواستار نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی شد که این نشست روز دوشنبه در دوحه برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

کد خبر 6592071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها