یمن: نتایج نشست دوحه ناامید کننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که نتایج نشست اضطراری سران کشورهای عربی - اسلامی که روز دوشنبه در دوحه برگزار شد، ناامید کننده بود و متناسب با آرمان‌ها و انتظارات ملت‌های عربی و اسلامی نبود.

این وزارتخانه افزود: ملت‌های عربی و اسلامی انتظار داشتند این اجلاس منجر به اتخاذ تصمیماتی قاطع از جمله قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم اشغالگر، فعال‌سازی تحریم‌های همه‌جانبه، شکستن محاصره تحمیل‌شده بر غزه و حمایت از پایداری ملت فلسطین و مجاهدان شجاع آن شود.

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد: در همان زمانی که اجلاس دوحه در حال برگزاری بود، خون ملت فلسطین در غزه ریخته می‌شد و آمریکا پیامی آشکار مبنی بر حمایت از رژیم صهیونیستی به این اجلاس ارسال کرد. پیش از آنکه جوهر تصمیمات اجلاس خشک شود، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات زمینی برای اشغال شهر غزه را آغاز کرد.

رژیم صهیونیستی سه شنبه هجدهم شهریور محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد. در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.

قطر پس از این حمله خواستار نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی شد که این نشست روز دوشنبه در دوحه برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.