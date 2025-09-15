هدف سفر روبیو به قطر، ازسرگیری مذاکرات حماس و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، منابع رسانه‌ای اسرائیلی گزارش دادند که «مارکو روبیو» وزیر امورخارجه آمریکا در جریان دیدار با مقام‌های ارشد اسرائیل اعلام کرده است که سفر وی به دوحه با هدف ازسرگیری مذاکرات صورت گرفته است.

الجزیره گزارش داد که روبیو با اشاره به نقش قطر در روند گفت‌وگوها، تأکید کرد: امیدواریم قطر همچنان نقشی سازنده و مثبت در مسیر پایان جنگ غزه ایفا کند.

وی در ادامه افزود: در جریان هستیم که قطری‌ها از آنچه رخ داده خشمگین هستند، اما فارغ از این موضوع، همچنان با واقعیت جنگ، حضور حماس و مسئله اسرا روبه‌رو هستیم.

روبیو همچنین ابراز امیدواری کرد که قطر و دیگر کشورهای خلیج فارس بتوانند «افزوده‌ای مثبت برای پایان جنگ [غزه]» داشته باشند؛ موضوعی که به ادعای روبیو در نهایت به سود این کشورها نیز خواهد بود.

همزمان، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که رئیس هیئت مذاکره‌کننده اسرائیلی نیز اعلام کرده که با وجود حمله اخیر به حماس در دوحه، این گروه بار دیگر به میز مذاکرات بازخواهد گشت.

این مقام صهیونیست همچنین تأکید کرده که قطر علاقه‌مند به ادامه نقش میانجی‌گری است و از این مأموریت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

شبکه ۱۲ اسرائیل همچنین افزود که روبیو در دیدار با خانواده‌های اسرا توضیح داده است که تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق جامع همچنان ادامه دارد، هرچند حماس به دنبال حفظ تعدادی از اسیران است.

براساس این گزارش، روبیو این روند را «پیچیده» توصیف کرده اما گفته است کار برای بازگرداندن همه اسرا به میز مذاکره ادامه دارد.