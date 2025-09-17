صنعا: حمله اسرائیل به یمن، موجب تشدید حملات ما به تل آویو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، وزارت امور خارجه تغییر و سازندگی یمن در بیانیه‌ای خطاب به جامعه بین‌المللی، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به بندر الحدیده را جنایت آشکار علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی آن کشور دانست.

این وزارتخانه تأکید کرد که از ماه ژوئیه تاکنون، رژیم صهیونیستی بارها غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی یمن را هدف قرار داده است.

به گفته وزارت خارجه، دشمن صهیونیستی پس از ناکامی در دستیابی به هرگونه پیروزی نظامی، بنادر الحدیده، رأس‌عیسی و الصلیف را بارها بمباران کرده تا رنج و محاصره انسانی مردم یمن را دوچندان کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه بندر الحدیده شریان حیاتی میلیون‌ها یمنی است که حدود ۸۰ درصد نیازهای کشور از جمله غذا، دارو، سوخت و کالاهای اساسی از طریق آن وارد می‌شود، آمده است: «تکرار این حملات، مصداق بارز جنگ‌افروزی علیه مردم بی‌دفاع یمن است.»

وزارت امور خارجه یمن همچنین تأکید کرد: جنایات رژیم صهیونیستی نه تنها یمن را از مواضع ثابت خود در حمایت از مردم غزه بازنخواهد داشت، بلکه دامنه و شدت عملیات نظامی یمن در پشتیبانی از غزه را تشدید خواهد کرد.